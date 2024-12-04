Пиняев назвал слово «драчун» вместо фамилии Дзюбы во время игры «Прочитай по губам»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев во время игры «Прочитай по губам» рассмешил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, сказав слово «драчун» вместо фамилии нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Во время игры 20-летний Пиняев должен был отгадать фразу «драка с Дзюбой», сидя в наушниках. Он правильно угадал слово «драка», но не распознал фамилию Дзюбы. Вместо этого Пиняев сказал слово «драчун». Ситуация вызвала смех у Аршавина.

В ноябре 2023 года журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.