5 мая, 17:47

Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент РФ Владимир Путин постановил создать в России Национальный центр спортивной медицины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», — говорится в указе.

Источник: РИА «Новости»
Владимир Путин
