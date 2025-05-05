Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Президент РФ Владимир Путин постановил создать в России Национальный центр спортивной медицины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
«Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства» Национальный центр спортивной медицины», — говорится в указе.
Источник: РИА «Новости»
Новости