Матыцын ответил на вопрос о будущем Джикии в «Спартаке»

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын ответил на вопрос о будущем защитника Георгия Джикии.

«Остается ли Джикия в команде? Конечно! А разве есть какие-то вопросы? Агент сказал, что нет, если останется Абаскаль? Тогда это надо обсудить...» — сказал Матыцын.

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.