«Крылья Советов» сыграли вничью с узбекским «Сурханом»

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Сурханом» в товарищеском матче — 1:1.

У самарцев гол забил Денис Якуба. У узбекского клуба отметился Асильбек Жумаев.

«Крылья Советов» с 44-й минуты играли вдесятером после удаления Амара Рахмановича. В первом тайме игрок «Сурхана» Жахонгирбек Абдусаломов не реализовал пенальти.

Команды играли по ранее оговоренному регламенту — 3 тайма по 40 минут.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Сурхан» (Узбекистан) — 1:1 (1:0)

Голы: Якуба, 23 (1:0). Джумаев, 105 (1:1).

Нереализованный пенальти: Абдусаломов (Сурхан), 32 (мимо)

«Крылья Советов»: Овсянников (Фролов, 60), Солдатенков (Гапонов, 31. Попов, 100), Евгеньев (Рассказов, 60), Горшков (Печенин, 42. Зотов, 69), Бейл (Витюгов, 60), Костанца (Хубулов, 60), Якуба (Бабкин, 42), Ежов (Ушаков, 42. Соколов, 81), Рахманович (Карпицкий, 47. Асайдулин, 100), Салтыков (Иванисеня, 60), Шитов (Писарский, 50).

Удаление: Рахманович (Крылья Советов), 44.

7 февраля.