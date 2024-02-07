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7 февраля, 19:49

Кечинов высказался о слухах о том, что в «Спартаке» могут искать игрока на позицию голкипера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил слухи о том, что красно-белые могут искать игрока на позицию голкипера.

«Я думаю, информация про Помазуна в «Спартаке» — это слухи и вбросы. А что касается того, нужен вратарь или нет, то мне кажется, у команды есть два вратаря приличного уровня. Бывают ошибки и у Селихова, и у Максименко, но в целом оба они очень качественные. Кого считаю номером 1? На мой вкус, это Селихов. Он поспокойнее, немного качественнее, наверное. Хотя после одной из его ошибок Абаскаль посадил его на скамейку и свой шанс в концовке второй части сезона получил Максименко. Раньше к нам приезжали из сильных стран, футбольных — и Польша, и Хорватия абсолютно точно такими являются. И оба они: Ковалевски и Плетикоса — были вратарями своих национальных сборных. Сейчас, конечно, такое сложно представить по понятным причинам. Это просто невозможно. А кого-то приглашать из Азии, Южной Америки или Африки — там никогда не было хорошей вратарской школы. Пока есть два опытных вратаря, надо своих воспитывать, в «Спартаке» вратарская школа как раз всегда была сильной», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-takih-kak-kovalevski-i-pletikosa-sejchas-predstavit-v-spartake-nevozmozhno/
Валерий Кечинов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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