Кечинов высказался о слухах о том, что в «Спартаке» могут искать игрока на позицию голкипера

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил слухи о том, что красно-белые могут искать игрока на позицию голкипера.

«Я думаю, информация про Помазуна в «Спартаке» — это слухи и вбросы. А что касается того, нужен вратарь или нет, то мне кажется, у команды есть два вратаря приличного уровня. Бывают ошибки и у Селихова, и у Максименко, но в целом оба они очень качественные. Кого считаю номером 1? На мой вкус, это Селихов. Он поспокойнее, немного качественнее, наверное. Хотя после одной из его ошибок Абаскаль посадил его на скамейку и свой шанс в концовке второй части сезона получил Максименко. Раньше к нам приезжали из сильных стран, футбольных — и Польша, и Хорватия абсолютно точно такими являются. И оба они: Ковалевски и Плетикоса — были вратарями своих национальных сборных. Сейчас, конечно, такое сложно представить по понятным причинам. Это просто невозможно. А кого-то приглашать из Азии, Южной Америки или Африки — там никогда не было хорошей вратарской школы. Пока есть два опытных вратаря, надо своих воспитывать, в «Спартаке» вратарская школа как раз всегда была сильной», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).