Лукин — о лидерстве ЦСКА в РПЛ: «Хотим не отдавать эту строчку никому как можно дольше»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» рассказал о реакции команды на лидерство в таблице РПЛ.

«Эмоции у нас потрясающие. Очень хотим не отдавать эту строчку никому. Будем делать все от нас возможное, чтобы оставаться как можно дольше на первом месте. С нас уже другой спрос, и мы должны быть к этому готовы», — сказал Лукин «СЭ».

После 11 туров ЦСКА лидирует в таблице РПЛ, набрав 24 очка.