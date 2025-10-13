Полузащитник «Ротора» Макаров: «Окажись мы в РПЛ, всем было бы тяжело против нас — это 100 процентов»

Полузащитник «Ротора» Сергей Макаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

«Они молодцы, играют так же, как и в ФНЛ, не изменяют своим принципам. Дисциплина и четкое выполнение требований дают свои плоды. Окажись мы в РПЛ, то всем было бы тяжело против нас — это 100 процентов. Но так сложно сказать, как бы мы играли. Чтобы это оценивать, нужно там быть», — сказал Макаров «СЭ».

После 11 туров «Балтика» идет на 5-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. «Ротор» занимает 3-ю строчку с 25 очками в первой лиге после 14 матчей.