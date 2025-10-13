Глушаков выступил с заявлением после своего прощального матча: «Это не конец, лишь новое начало»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков опубликовал пост с благодарностями после своего прощального матча, в котором приняли участие легенды красно-белых и железнодорожников.

Игра прошла 11 октября на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой «Локомотива» со счетом 1:0. 38-летний Глушаков сыграл по тайму за каждую из команд.

«Прощальный матч состоялся, и хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас. Этот день стал для меня не только завершением карьеры, но и возможностью с чувством оглянуться назад и вспомнить все моменты, которые мы разделили вместе. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всех этих лет. Вы сделали мою эксклюзивную архитектуру! Я буду всегда помнить ваши советы, поддержку и дружбу. Это не конец, лишь новое начало. Надеюсь, мы будем встречаться на стадионах в будущем!» — написал футболист в своем Telegram-канале.

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой. Летом он объявил о завершении карьеры.