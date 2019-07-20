Матвеев заявил, что в "Краснодаре" пока не думают о Лиге чемпионов

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером"Краснодара", после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Уфой" отметил, что команде нужно наладить игровые связи.

– Матч сложился очень динамично. Первый тайм был в пользу "Уфы". У нас был хороший контроль, но не хватало игроков, так скажем, впереди, именно между атакующей линией и центральной. Поэтому у нас не получалось завершать атаки. В перерыве сделали пару перестановок. Во втором тайме нам повезло забить быстрый мяч. Это сыграло роль для нас. Ребята сделали свою работу очень хорошо, - сказал Матвеев на пресс-конференции после матча.

– Можно ли усилить еще атаку перед еврокубками?

– Знаете, нам надо наладить связь. У нас выпало четыре человека: двое ушло, двое травмировано. Самая большая проблема – наладить связи. Нам нужно время.

– Почему не вышел на поле Стоцкий?

– Так решил тренер. Не могу говорить, что это – плюс или минус. Так решил наш тренерский штаб.

– Скоро жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Как готовитесь?

– Вы знаете, мы не думаем об этом вообще. Готовимся к следующему матчу. Все мысли только первом туре с "Ахматом", сейчас с "Уфой". Думать о том, что будет только через две недели не вижу смысла.

– Когда ждать Скопинцева и Газинского?

– Газинский выбыл надолго. Скопинцев – это больше к медикам, но, думаю, недели две-три. Это неточно, надо уточнять.

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