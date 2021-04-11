Гончаренко: «Краснодару» нужно уже готовиться к следующему сезону»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после поражения от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ оценил качество игры своей команды. Это была первая игра для «Краснодара» под руководством нового главного тренера.
«Когда ты получаешь такую неудачную серию, нужно много усилий приложить, чтобы переломить ситуацию. Нужно стиснуть зубы и работать, а не кивать друг на друга. Конечно, фронт работы еще большой, но есть моменты, которые мне понравились.
Попали в зону турбулентности. Осталось немного времени до окончания чемпионата. Нужно уже готовиться к следующему», - сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».
«Краснодар», проигравший третий матч подряд в РПЛ, с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 20 баллами идет 13-м.
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