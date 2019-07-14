Матвеев не стал комментировать ситуацию по главному тренеру "Краснодара"

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером "Краснодара", перед матчем 1-го тура чемпионата России с "Ахматом" не стал комментировать тренерский вопрос. Он отметил, что его хорошо приняла и команда, и тренерский штаб.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев не сможет быть главным тренером "Краснодара" в матчах еврокубков сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии PRO.

– Я формально главный тренер, вы ситуацию прекрасно понимаете, по нашему главному тренеру, поэтому сегодня вот так. Комментировать эту информацию я больше не могу, давайте лучше об игре тогда, – сказал Матвеев в эфире канала "Матч премьер".

– Уже успел освоиться, познакомиться с требованиями Мурада Мусаева и с командой притереться?

– Да, я давно слежу за этой командой, потому что многие игроки были у меня в юношеской команде 99-го года рождения, поэтому знаком со многими ребятами. Команда приняла меня тепло, тренерский штаб тоже, принял довольно хорошо. Никаких проблем не возникает, все требования понятны. Мы двигаемся вперед. Вы знаете нашу ситуацию, довольно большое количество системообразующих игроков ушло, поэтому нам приходится нелегко. Мы стараемся максимально исправить эту ситуацию.

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