Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» смогут посетить не более 19 500 человек. Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

Игра между командами состоится 29 октября на «Газпром Арене». По санитарному регламенту РПЛ квота для болельщиков гостей устанавливается в размере 5%, таким образом поддержать гостей на стадионе смогут 975 человек.

С 30-го числа в Санкт-Петербурге будет введен локдаун из-за тяжелой ситуации в связи с коронавирусом. В Москве ограничения начнут действовать 28 октября.

«Зенит» в 12 матчах РПЛ набрал 26 очков и лидирует в турнирной таблице. «Динамо» занимает второе место и отстает от сине-бело-голубых на три очка.