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В Санкт-Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября

22:15
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Власти Санкт-Петербурга объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября. Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 23 октября, губернатор Александр Беглов внес изменения в 121 коронавирусное постановление.

С 30 октября по 7 ноября запрещается деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых. В этот период не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы.

Кроме того, запрещается допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок.

Запрещен доступ в библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, цирки и концертные площадки. Посещать музеи и театры разрешено только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Детские сады будут работать в рамках дежурных групп с 1 по 3 ноября, школы работать не будут, в колледжах обучение будет дистанционным.

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное