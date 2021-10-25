РПЛ проводит проверку инцидента с болельщиками «Спартака» на территории «Газпром Арены»
РПЛ решила разобраться в ситуации с болельщиками «Спартака» на территории «Газпром Арены»
14:25
Исполняющий обязанности руководитель РПЛ Ашот Хачатурянц принял решение провести проверку инцидента, произошедшего на «Газпром Арене» 24 октября.
В воскресенье пять болельщиков «Спартака» были задержаны в Петербурге за нарушение общественного порядка после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:7).
Сообщалось, что сотрудники полиции задержали пятерых фанатов красно-белых в перерыве встречи и избили их, используя дубинки и электрошокеры.
Представители РПЛ проведут тщательное расследование инцидента и окажут юридическую поддержку пострадавшим болельщикам.
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