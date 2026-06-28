Семак назвал неожиданным ранний вылет Турции с чемпионата мира-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026 и рассказал, какие результаты его удивили.

Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Впервые в нем участвуют 48 команд. В плей-офф вышли 32 сборные.

«Есть неожиданности, конечно — например, вылет Турции достаточно ранний. Жалко сборную Ирана, которая не попала в плей-офф, не прошла дальше. Но в целом, я думаю, все самые яркие матчи впереди. За результатами, конечно, за всеми слежу. Сказать, что я много игр смотрю, пока не могу, но сейчас будут матчи навылет, конечно, будет интереснее. Все-таки сказывается разница часовых поясов, наш рабочий график не всегда позволяет посмотреть все матчи. Некоторые проходят в очень неудобное время», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026 состоятся с 28 июня по 3 июля.