Тюкавин пожелал удачи Касересу и Чавесу в плей-офф чемпионата мира-2026

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступление одноклубников защитника Хуана Касереса и полузащитника Луиса Чавеса на чемпионате мира 2026 года.

— Как тебе чемпионат мира?

— Жду четвертьфиналы, полуфиналы. Групповой этап смотрел мельком.

— Многие рано вставали, чтобы посмотреть.

— Я так не делал, игры были поздно. Завтра Парагвай с Германией в 23.30, эту встречу планирую посмотреть, последить за нашим ушастиком.

— Как оцените выступление Касереса, Чавеса?

— Нормально. Оба вышли из группы. Удачи им.

Касерес выступает за сборную Парагвая, Чавес — за сборную Мексики. Обе команды вышли в 1/16 финала турнира.

Мексиканцы 1 июля сыграют против сборной Эквадора. Матч начнется в 04.00 по московскому времени.