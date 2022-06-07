Газизов: «Игроки могут просто так покинуть команду, это большой удар. Сейчас нужно поддерживать футбол»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сейчас нужно поддерживать российский футбол.

«Футбол получил очень серьезный удар. Это я о спортивном принципе. После определенных ситуаций в мире наш футбол оказался под сильнейшими санкциями. Футболисты могут просто так покинуть команду. Это большой удар. Сейчас нужно поддерживать футбол. Мы готовились к уходу от госфинансирования. Однажды это случится.

Мы ничего не выдумывали, мы шли по своему пути. Мы не хотим приходить к дядям, чтобы просить деньги на покупки. Мой уход в «Спартак»? Я всегда говорил, что мы обязаны прогрессировать. Как я мог не принять предложение для прогресса? Своим личным примером я показывал это. Мы должны двигаться вперед, чтобы уйти от госфинансирования», — сказал Газизов.

Напомним, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Также сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23, молодежка исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Женская сборная России не сыграет в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Сборные России не примут участия в чемпионатах Европы-2022/23 среди юношей и девушек до 17 и 19 лет.

УЕФА также признал заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА неприемлемыми.