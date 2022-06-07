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Газизов: «Игроки могут просто так покинуть команду, это большой удар. Сейчас нужно поддерживать футбол»

Газизов заявил, что сейчас необходимо поддерживать российский футбол
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сейчас нужно поддерживать российский футбол.

«Футбол получил очень серьезный удар. Это я о спортивном принципе. После определенных ситуаций в мире наш футбол оказался под сильнейшими санкциями. Футболисты могут просто так покинуть команду. Это большой удар. Сейчас нужно поддерживать футбол. Мы готовились к уходу от госфинансирования. Однажды это случится.

Мы ничего не выдумывали, мы шли по своему пути. Мы не хотим приходить к дядям, чтобы просить деньги на покупки. Мой уход в «Спартак»? Я всегда говорил, что мы обязаны прогрессировать. Как я мог не принять предложение для прогресса? Своим личным примером я показывал это. Мы должны двигаться вперед, чтобы уйти от госфинансирования», — сказал Газизов.

Напомним, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Также сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23, молодежка исключена из отборочного турнира чемпионата Европы-2023.

Женская сборная России не сыграет в финальной стадии Евро-2022 и исключена из европейской квалификации женского ЧМ-2023. Сборные России не примут участия в чемпионатах Европы-2022/23 среди юношей и девушек до 17 и 19 лет.

УЕФА также признал заявки РФС на проведение Евро-2028 и Евро-2032 УЕФА неприемлемыми.

 
&laquo;Зенит&raquo; не&nbsp;сыграет в&nbsp;Лиге чемпионов-2022/23. Российский футбол отрезали от внешнего мира. Что делать дальше

 

Футбол
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ФК Уфа
Шамиль Газизов
УЕФА
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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