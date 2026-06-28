Семак об игроках «Зенита» на ЧМ-2026: «За Дугласа радостно, Энрике вышел неплохо, но конкуренция серьезная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление футболистов питерской команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026.

«К сожалению, Луис вышел только раз, вышел неплохо на самом деле, но очень серьезный у него конкурент играл — Рафинья, а потом и Райан. Но я думаю, что Луис Энрике точно не выпадал из игры. Будем надеяться, что он еще получит шанс и проявит себя ярко. За Дугласа радостно, конечно, не только в спортивном плане, но и в человеческом. Он собрал большую армию своих поклонников. Для каждого игрока играть в сборной — это мечта. Тем более в сборной Бразилии, где конкуренция очень-очень большая», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

По мнению тренера, полузащитник сине-бело-голубых Вендел по спортивным качествам тоже мог бы попробовать составить конкуренцию за место в составе сборной Бразилии.

Кроме этого, Семак отметил, что успешные выступления бразильских футболистов в РПЛ привлекают внимание болельщиков на их родине.

«По поводу Дугласа и других бразильцев, которые играют у нас в чемпионате, конечно, они представители своей страны на территории России, многие как раз судят по их игре. То, что многие игроки едут сюда и получают отсюда вызов в сборную Бразилии, это говорит об интересе к нашей лиге. Тем более матчи чемпионата России показывают в Бразилии. И я знаю, что очень многие болельщики футбола Бразилии смотрят за нашим чемпионатом», — добавил он.

Бразилия с первого места в группе С вышла в плей-офф чемпионата мира-2026. В 1/16 финала турнира бразильцы сыграют против Японии.