Алжир и Австрия сыграли вничью в матче с шестью голами на чемпионате мира-2026

Сборная Алжира в американском Канзас-Сити сыграла вничью с Австрией в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 3:3.

Счет на 28-й минуте открыл нападающий европейской команды Марко Арнаутович. На 45-й минуте защитник Рафик Бельгали забил ответный гол.

На 55-й минуте Австрия вновь вышла вперед после гола полузащитника Марселя Забитцера. На 60-й минуте форвард сборной Алжира Рияд Махрез сделал счет равным, а на 90+3-й минуте забил еще один гол. Через три минуты вышедший на замену Саша Калайджич установил окончательный счет.

Сборная Австрии (четыре очка после трех матчей) заняла второе место в таблице группы J и в 1/16 финала сыграет с Испанией. Алжир (четыре очка) стал третьим, в плей-офф он встретится со сборной Швейцарии.