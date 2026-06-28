«Ростов» поздравил Шомуродова с голом на ЧМ-2026

«Ростов» поздравил бывшего нападающего команды Элдора Шомуродова с голом на чемпионате мира.

30-летний форвард забил единственный гол команды в матче против ДР Конго (1:3) в 3-м туре группового турнира. Узбекистан не набрал ни одного очка, занял последнее место в группе K и покинул чемпионат мира.

«Поздравляем нашего друга и бывшего нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова с голом на Чемпионате мира», — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.

Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 годы. Сейчас он играет в турецком «Башакшехире».