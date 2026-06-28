Семак — о товарищеских матчах «Зенита» с иностранными командами: «Это плюс для нас и для нашего футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о роли контрольных матчей в предсезонный период с международными соперниками.

В июле сине-бело-голубые встретятся с «Химнасией», «Нефтчи» и «Црвеной Звездой».

«Мы стараемся по мере возможности приглашать команды и ездить в те страны, в которые возможно поехать, где можно провести спарринговые матчи. Мы ездили и в Сербию, в Азербайджан, в Иран, в Турцию. Это здорово, что даже с учетом сложной политической ситуации мы все равно можем играть с хорошими командами. Я считаю, что те же «Фенербахче» и «Црвена Звезда» — очень крепкие клубы, с которыми всегда интересно играть. Это плюс для нас, плюс для нашего футбола», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и выиграл чемпионат России, опередив на 2 балла ставший вторым «Краснодар».