«Балтика» просмотрит 17-летнего защитника «Вильярреала» Бердышева
На просмотр в «Балтику» прибыл 17-летний защитник Тихон Бердышев, сообщила пресс-служба калининградской команды.
С 2024 года игрок обороны выступает за команды системы «Вильярреала». При этом он может играть как в центре, так и на позициях правого и левого защитника.
В июне 2023 года Бердышев сыграл два матча за сборную России U-15 против Узбекистана.
27 июня калининградская команда вылетела в Турцию на свой сбор. Он проходит в провинции Ыспарта.
Источник: ФК «Балтика»
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|19
|
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|6
|1
|2
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|19
|
4
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|9
|5
|4
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|19
|
5
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|0
|3
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|18
|
6
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|4
|0
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|
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|5
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|
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|
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|
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|
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|9
|1
|4
|4
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|
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|9
|1
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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Бомбардиры
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|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
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|
|
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Зенит
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|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
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|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
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|1
|2
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|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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