«Балтика» просмотрит 17-летнего защитника «Вильярреала» Бердышева

На просмотр в «Балтику» прибыл 17-летний защитник Тихон Бердышев, сообщила пресс-служба калининградской команды.

С 2024 года игрок обороны выступает за команды системы «Вильярреала». При этом он может играть как в центре, так и на позициях правого и левого защитника.

В июне 2023 года Бердышев сыграл два матча за сборную России U-15 против Узбекистана.

27 июня калининградская команда вылетела в Турцию на свой сбор. Он проходит в провинции Ыспарта.