Форвард ЦСКА Воронов получил травму наружной боковой связки колена

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что у нападающего Максима Воронова диагностировано частичное повреждение наружной боковой связки колена.

Отмечается, что в зависимости от хода восстановления будет определено, потребуется ли игроку операция или достаточно консервативного лечения.

«В разных случаях восстановление может занимать от одного до трех месяцев. В течение ближайшего времени футболист будет проходить курс лечения в расположении медицинского штаба ПФК ЦСКА, после чего мы дополнительно сообщим о более точных сроках», — говорится в заявлении армейцев.

Воронов выступает за ЦСКА с января 2026 года. В сезоне-2025/26 18-летний футболист провел 9 матчей в РПЛ и 2 игры в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.