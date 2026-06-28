Гендиректор «Ахмата» Айдамиров — о ЧМ-2026: «Команд много. Раньше было презентабельнее»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионате мира-2026.

«Если честно, слежу за чемпионатом мира вполглаза, иногда. В основном просто смотрю результаты. Почему? Не хватает времени. Формат? Не могу критиковать чемпионат мира. Но, на мой взгляд, команд много. Раньше все было презентабельнее», — сказал Айдамиров «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.