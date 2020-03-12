«Урал» на официальном сайте сообщил, что матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» посетят не более пяти тысяч зрителей.

Ранее правительство Свердловской области разрешило проводить массовые мероприятия в регионе численностью не более 5000 человек.

— По состоянию на сегодня клубом реализовано около пяти тысяч мест на этот поединок, — говорится в заявлении клуба. — Таким образом, посетить данный матч смогут все владельцы сезонных абонементов, а также все болельщики, уже купившие билеты на эту встречу. Продажи билетов и абонементов, начиная с 12 марта, закрыты и открываться не будут. Также не будет открываться гостевой сектор стадиона.

Просим болельщиков с пониманием отнестись к данным мерам, направленным против распространения вируса.