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Матч «Урал» — «Рубин» смогут посетить не более 5 тысяч зрителей, гостевой сектор будет закрыт

14:49
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«Урал» на официальном сайте сообщил, что матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» посетят не более пяти тысяч зрителей.

Ранее правительство Свердловской области разрешило проводить массовые мероприятия в регионе численностью не более 5000 человек.

— По состоянию на сегодня клубом реализовано около пяти тысяч мест на этот поединок, — говорится в заявлении клуба. — Таким образом, посетить данный матч смогут все владельцы сезонных абонементов, а также все болельщики, уже купившие билеты на эту встречу. Продажи билетов и абонементов, начиная с 12 марта, закрыты и открываться не будут. Также не будет открываться гостевой сектор стадиона.

Просим болельщиков с пониманием отнестись к данным мерам, направленным против распространения вируса.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/bolelschiki/match-ural-rubin-smogut-posetit-ne-bolee-zritelej20

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