Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между его командой и «Краснодаром» смогут посетить не более 500 зрителей.

«Матч смогут посетить 500 человек», — цитирует ТАСС Иванова.

Функционер отметил, что ограничение посещаемости не предусматривает обязательное наличие у зрителей QR-кодов.

Матч «Урал» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена», вместительность которого составляет 35 тысяч зрителей. Начало встречи — в 17.30 (мск).

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что другой матч 1-го тура чемпионата России, «Рубин» — «Спартак» должен пройти без зрителей.