Матч «Урал» — «Краснодар» смогут посетить 500 зрителей
11:24
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между его командой и «Краснодаром» смогут посетить не более 500 зрителей.
«Матч смогут посетить 500 человек», — цитирует ТАСС Иванова.
Функционер отметил, что ограничение посещаемости не предусматривает обязательное наличие у зрителей QR-кодов.
Матч «Урал» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 25 июля на стадионе «Екатеринбург Арена», вместительность которого составляет 35 тысяч зрителей. Начало встречи — в 17.30 (мск).
Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили, что другой матч 1-го тура чемпионата России, «Рубин» — «Спартак» должен пройти без зрителей.
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