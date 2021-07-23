Рыжиков стал тренером клуба из чемпионата Татарстана

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб казанского клуба «Смена», информирует пресс-служба Федерации футбола Республики Татарстан. Он будет работать вместе с главным тренером команды Рустемом Сабирзяновым

«Впечатления от коллектива у меня самые позитивные, в «Смене» собраны замечательные специалисты — и в тренерском штабе, и в руководстве. С моим участием прошло уже две тренировки, я вижу, что в команде отличная атмосфера, футболисты работают с желанием и на совесть», — сказал 40-летний голкипер.

В воскресенье «Смена» сыграет с лидером чемпионата Татарстана «Нэфисом».

Напомним, в апреле Рыжиков возглавил клуб «Красава», который должен игрыть в ПФЛ. 8 июня Рыжиков ушел из клуба.