Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Роспотребнадзор Татарстана заявил, что матч «Рубин» — «Спартак» должен пройти без зрителей

11:21
Теги:

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина 23 июля заявила о том, что матч первого тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» должен пройти без зрителей.

«У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ — до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал. Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Татарстана», — приводит слова Авдониной «Бизнес Online».

22 июля «Рубин» сообщил, что матч со «Спартаком» пройдет в присутствии болельщиков, однако их численность составит не более 30 процентов от общей заполняемости стадиона. Встреча пройдет 24 июля и начнется в 20:00 мск.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/266512

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ВАДА недовольно расцветкой формы наших олимпийцев. Что за новая напасть?
Московским врачам предъявили обвинение по делу о торговле детьми
В Казани девушка передала курьеру деньги с запиской о помощи
Как на людей повлияет Золотое полнолуние с 24 по 26 июня
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры


  • fcsm_che

    Здравствуйте. Человек просящий выше о помощи - мошенник. Если Вы поддерживаете мошенников переведите, что и куда он просит. Не забудьте также о газете, которая поощряет таких как он. Вы заранее предупреждены.

    23.07.2021