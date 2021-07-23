Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина 23 июля заявила о том, что матч первого тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» должен пройти без зрителей.

«У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ — до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал. Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Татарстана», — приводит слова Авдониной «Бизнес Online».

22 июля «Рубин» сообщил, что матч со «Спартаком» пройдет в присутствии болельщиков, однако их численность составит не более 30 процентов от общей заполняемости стадиона. Встреча пройдет 24 июля и начнется в 20:00 мск.