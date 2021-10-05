«Матч ТВ» получил право на показ матчей чемпионата России по футболу
Телеканал «Матч ТВ» получил право на трансляцию игр Российской премьер-лиги (РПЛ) с лета 2022 года, информирует «РБК Спорт» со ссылкой на источник в «Матч ТВ» и собеседника в правлении РПЛ.
Как отмечается, канал увеличил свое прежнее предложение по правам на чемпионат России. Вещатель предложил за первые два года действия соглашения 6,6 миллиарда рублей и 7,7 миллиарда — за следующие два.
Во вторник в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ. На собрании клубов все делегаты единогласно поддержали новое улучшенное предложение «Матч ТВ».
За телеправа боролись рекордное число участников — «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей.
С 2014 года телеправами на показ РПЛ владеет «Матч ТВ». Нынешний сезон станет последним по действующему пятилетнему соглашению, согласно которому РПЛ получает 1,7 миллиарда рублей в год.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/615c2da09a794764c5fb8ae1?ruid=UET9A2CVIoYSVi6VAwbsAg==&from=newsfeed
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