«Матч ТВ» получил право на показ матчей чемпионата России по футболу

Телеканал «Матч ТВ» получил право на трансляцию игр Российской премьер-лиги (РПЛ) с лета 2022 года, информирует «РБК Спорт» со ссылкой на источник в «Матч ТВ» и собеседника в правлении РПЛ.

Как отмечается, канал увеличил свое прежнее предложение по правам на чемпионат России. Вещатель предложил за первые два года действия соглашения 6,6 миллиарда рублей и 7,7 миллиарда — за следующие два.

Во вторник в Москве проходит общее собрание клубов РПЛ. На собрании клубов все делегаты единогласно поддержали новое улучшенное предложение «Матч ТВ».

За телеправа боролись рекордное число участников — «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей.

С 2014 года телеправами на показ РПЛ владеет «Матч ТВ». Нынешний сезон станет последним по действующему пятилетнему соглашению, согласно которому РПЛ получает 1,7 миллиарда рублей в год.