Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ
13:55
Ашот Хачатурянц отказался от зарплаты на время работы в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ, сообщает «РБК Спорт». Ранее Сергей Прядкин покинул этот пост.
По данным источника, Хачатурянц также откажется от зарплаты главы РПЛ на период, в течение которого ранее планировалось выплачивать зарплату ушедшему в отставку Прядкину.
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