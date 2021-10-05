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Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ

13:55
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Ашот Хачатурянц отказался от зарплаты на время работы в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ, сообщает «РБК Спорт». Ранее Сергей Прядкин покинул этот пост.

По данным источника, Хачатурянц также откажется от зарплаты главы РПЛ на период, в течение которого ранее планировалось выплачивать зарплату ушедшему в отставку Прядкину.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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