Хачатурянц отказался от зарплаты главы РПЛ

Ашот Хачатурянц отказался от зарплаты на время работы в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ, сообщает «РБК Спорт». Ранее Сергей Прядкин покинул этот пост.

По данным источника, Хачатурянц также откажется от зарплаты главы РПЛ на период, в течение которого ранее планировалось выплачивать зарплату ушедшему в отставку Прядкину.