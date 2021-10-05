Хачатурянц: «Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, рассказал о принятии этого решения.

По его словам, о причинах ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ ему ничего неизвестно.

«Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали за то, чтобы я выполнял обязанности президента премьер-лиги. Сергей Геннадьевич Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия. Почему подал? На этой части заседания меня не было», — отметил 53-летний Хачатурянц.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 60-летний Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Он являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.