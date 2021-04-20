Глава ЭСК Ашот Хачатурянц: «Эксперты единогласно решили, что Вилков совершил две очевидные ошибки»

Председатель судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ» результаты заседания ЭСК, давшей оценку двум решениям Михаила Вилкова, которые он принял в ходе матча «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

На 52-й минуте судья ошибочно удалил полузащитника гостей Армина Гиговича, показав ему вторую желтую карточку. А на 64-й минуте тоже ошибочно наказал ростовчан 11-метровым ударом.

«Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования — 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник «Ростова» в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу. Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок «Локомотива». Штрафной удар следовало назначить в пользу «Ростова»», — сказал Хачатурянц.

19 апреля Хачатурянц заявил о принятии решении об отстранении Вилкова от судейства в связи с утратой доверия.

(Александр Бобров)