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Сегодня, 16:35

Федотов высказался за возвращение РПЛ к системе «весна-осень»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил о желании вернуть систему «весна-осень» после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0), во время которого была метель.

— Нужно ли переходить на систему «весна-осень»?

— Нужно делать какие-то шаги. Зима у нас не наступает неожиданно и мы знаем календарно время. В декабре с нашими погодными условиями тяжело играть. С переходом мы все равно будем цеплять какие-то подобные холодные дни, но играть будем на хороших газонах. Раньше было хорошее выражение: «Матч состоится в любую погоду». Понятно, что это было некомфортно для болельщиков, многое не получалось. Но был азарт, — сказал Федотов на пресс-конференции.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах.

(Софья Грецкая)

РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Сочи – Кр. Советов
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Пари НН – Урал
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ЦСКА – Ростов
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 - : -
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