Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится, несмотря на снегопад в Москве

Как стало известно «СЭ», матч 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» состоится, несмотря на сильный снегопад в Москве. Игра запланирована на 16.30 мск.

На данный момент поле стадиона в Черкизове накрыто пленкой, которая будет снята только после приезда команд на «РЖД Арену». Температура воздуха позволяет играть — встречи переносятся, когда термометр показывает ниже минус 15, сейчас в столице минус 6. При этом не исключено, что будут задействованы красные мячи.