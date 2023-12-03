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Сегодня, 12:50

Нагорных считает, что роль Дзюбы в «Локомотиве» велика

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем московского клуба Артеме Дзюбе.

«Много ли от Дзюбы зависит в матче с «Зенитом» ? Артем Дзюба является лидером команды Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артем в нем велика», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Также председатель совета директоров «Локомотива» пригласил болельщиков на матч 17-го тура РПЛ, который пройдет 3 декабря в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 16.30 (Мск).

«Хотели бы, несмотря на прогноз погоды и снегопад, который прогнозируют в воскресенье в столице, пригласить всех болельщиков прийти в 16.30 на «РЖД-Арену» и поболеть, посмотреть хороший футбол, поддержать команду. Для всех наших гостей приготовили бесплатный горячий чай, специальные подкладки на сиденья, будет хороша я развлекательная программа перед ждем всех», — добавил Нагорных.

35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 14 матчей в РПЛ-2023/24, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Железнодорожники занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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