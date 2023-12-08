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Сегодня, 12:35

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день сезона в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о погоде, которая ожидается во время матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14. Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, а вечером будет составлять примерно 83 процента. За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов», — цитирует Тишковца «Чемпионат».

Также специалист центра погоды ФОБОС заявил, что вечером в Москве будет обжигающий морозец, а ощутимых осадков не ожидается.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 8 декабря на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (2:2) в Екатеринбурге. Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Урал» находится на 12-й строчке (19 очков).

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Источник: Чемпионат
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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