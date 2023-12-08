Отстоит ли «Краснодар» первое место в матче с ЦСКА? Возьмет ли «Спартак» реванш у «Крыльев»? Главные интриги РПЛ перед зимней паузой
«Локомотив» — «Урал»: сумеют ли железнодорожники не пропустить
«Локомотив» в этом сезоне шатает, и его результаты в последние месяцы — тому подтверждение. С одной стороны, в последних 10 турах у железнодорожников лишь одно поражение (от «Ростова» 0:1), с другой — 16 из возможных 30 набранных очков. Но победа над «Зенитом» на прошлой неделе должна подстегнуть команду Михаила Галактионова перед зимней паузой, главное — завершить первую часть сезона на мажорной ноте и добыть ожидаемую всеми победу над «Уралом». Плюс возвращается в строй Баринов, так что отсутствие травмировавшегося Карпукаса не должно стать огромной проблемой.
Но все же трудности у москвичей точно будут. Во-первых, из-за погоды, которая в Москве не спешит налаживаться. Во-вторых, «Урал» до выезда в Нижний Новгород на прошлой неделе забивал в четырех гостевых матчах кряду. И это проблема для «Локо», который с учетом матчей Кубка пропускал во всех пяти последних встречах без исключения. Так что забить должны обе команды, вопрос, хватит ли «Локомотиву» ресурса, чтобы дожать колкого оппонента. В таком случае наверняка получится заскочить в топ-5 и частично нивелировать провал на старте сезона.
«Спартак» — «Крылья Советов»: сохранит ли шансы на весну Абаскаль?
Красно-белые в турнирной таблице отстают от «Локо» всего на одно очко, но разговоров об очередном невнятном сезоне и возможной отставке Гильермо Абаскаля — как будто команда идет в зоне вылета. Впрочем, на то это и «Спартак», при оценке которого эмоции зачастую превалируют над фактами. В такой парадигме красно-белым срочно требуется закончить первую часть чемпионата красиво — а именно обыграть нахваленные в этом сезоне «Крылья». В таком случае получится не только обойти конкурента, но и с высокой долей вероятности закрепиться в верхней пятерке.
После октябрьской победы над «Спартаком» (4:0) самарцы уступили не только «Зениту» и «Краснодару», но внезапно проиграли «Пари НН» и не сумели дома переиграть «Оренбург» (1:1), плюс сыграли веселые 3:3 с «Локомотивом». Все это серьезно повлияло на положение в таблице — теперь «Крылья» идут четвертыми. Таким образом, последний матч перед зимней паузой становится дико важным — либо берут очки и планируют борьбу за попадание в тройку по весне, либо уступают и рискуют пропустить вперед сразу несколько клубов. Для Игоря Осинькина и его команды эта проверка — одна из важнейших. Как и для Абаскаля, перспективы которого на «Открытии» становятся все более туманными.
«Зенит» — «Пари НН»: реальна ли сенсация?
Для питерцев последний перед паузой тур — шанс на реабилитацию. Поражение от «Локо» на прошлой неделе больно ударило по амбициям команды, которая вроде как начала набирать обороты и на время даже подвинула «Краснодар» с первого места, но в нужный момент, когда наметился психологический перелом в чемпионской гонке, показала, что сама имеет множество слабостей. На мчащийся к очередному золоту ледокол «Зенит» пока не похож, но на перерыв рискует все равно уйти лидером. Для этого нужно надеяться на осечку «Краснодара» в матче с ЦСКА и забирать три очка дома с «Пари НН».
Нижегородцы в этом сезоне превратились из аутсайдера в крепкого середняка — давали жесткий бой всем без исключения соперникам в последних пяти турах, хоть и одержали победы всего два раза. Да, в Санкт-Петербурге у команды Юрана шансов будет немного, но она уже показывала, что умеет ценить момент и зубами цепляться за результат.
«Факел» — «Динамо»: проверка серьезности амбиций команды Лички
Не самая привлекательная вывеска в туре, но тут точно будет интересно. С одной стороны «Факел», который очень крепко смотрится в последние месяцы (+4=4-2 в последних 10 турах). Плюс воронежцы играют дома, и нужно стараться как можно дальше дистанцироваться от зоны стыковых матчей. Сейчас до них успокаивающие четыре очка, но лишняя фора перед весной не повредит.
Для «Динамо», одержавшего четыре победы в пяти последних матчах чемпионата, победа в Воронеже (где недавно совсем несладко пришлось «Спартаку» и ЦСКА) принесет сразу два мощных дивиденда. Во-первых, команда окончательно осознает свою силу и возможность брать очки у кусачих конкурентов на трудном газоне. Во-вторых, как минимум оставит в тройке главных претендентов на чемпионство. Отрыв от идущего вторым «Зенита» всего два очка, от лидера «Краснодара» — четыре. Да, динамовские болельщики наверняка стараются лишний раз не думать о маячащем золоте — лишь бы не сглазить, — но в случае успеха в Воронеже на весну можно будет строить весьма оптимистичные прогнозы.
«Краснодар» — ЦСКА: удержат ли «быки» лидерство?
Ну и вишенка на торте тура — встреча одних из лучших команд страны. Да, у ЦСКА в этом сезоне сложности — не хватает обоймы, проседает оборона. Но умение Владимира Федотова балансировать игру позволило выйти из зоны турбулентности, прекратить затянувшуюся серию из ничьих и начать добывать очки более продуктивно. С другой стороны, осечки все равно происходят регулярно — в середине ноября не смогли переиграть на выезде «Факел», затем — уступили дома «Динамо» (2:3). На своем поле в октябре армейцы переиграли «Краснодар» и придержали его чемпионские амбиции. Но при родных трибунах «быки» умеют наращивать обороты, так что в фавориты все же можно записывать Ивича и компанию.
С точки зрения турнирной таблицы матч также важнейший для обеих команд. «Краснодару» важно как минимум для психологического аспекта удержать первую строчку. И, чтобы не оглядываться на матч «Зенита» с «Пари НН», брать очки с ЦСКА (и очень желательно именно три) — попросту необходимо. Для красно-синих же это шанс поближе подобраться к лидирующей группе и укрепить позиции перед весной. А там — трансферное окно, возможное усиление и уже куда более интригующие расклады на заключительную часть чемпионата.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4