«Крылья Советов» в Twitter сообщил об отмене матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре, — говорится в сообщении.

Напомним, что матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи» был отменен, так как девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья» идут на 15-й строчке, но сохраняют шансы на сохранение места в турнире.