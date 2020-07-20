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Матч «Крылья Советов» — «Сочи» отменен из-за болезни игроков южан коронавирусом

12:40
Игроки «Сочи». Фото ФК «Сочи»
Игроки «Сочи». Фото ФК «Сочи»
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«Крылья Советов» в Twitter сообщил об отмене матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Футбольный клуб «Сочи» прислал письмо в адрес «Крыльев», в котором указал, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре, — говорится в сообщении.

Напомним, что матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи» был отменен, так как девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата, «Крылья» идут на 15-й строчке, но сохраняют шансы на сохранение места в турнире.

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