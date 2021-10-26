Министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский сообщил, что матч 14-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» пройдет без зрителей.

«На сегодняшний день приостановлено проведение межрегиональных и спортивных мероприятий. Профессиональные спортивные клубы продолжают тренировочный процесс при закрытых дверях c соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в связи с невозможностью переноса матчей регулярных чемпионатов.

Поэтому матчи футбольного клуба «Крылья Советов», гандбольной «Лады», хоккейных ЦСК ВВС и «Лады» и других команд пройдут без зрителей", — приводит слова министра ТАСС.

Встреча «Крылья Советов» — «Химки» должна пройти 6 ноября в Самаре. Начало — в 16:30 по московскому времени.

В текущем сезоне «Крылья Советов» набрали 16 очков и идут на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России.