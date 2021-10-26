Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по поводу неправомерности выплат Газизову

Московский арбитражный суд удовлетворил апелляцию компании «Капитальные активы», одного из акционеров «Спартака», на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Леониду Федуну в части согласования условий трудового договора с бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым, сообщила юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака». Таким образом, выплаты Газизову признаны неправомерными.

«Было принято решение удовлетворить апелляционную жалобу «Капитальных активов» и признать недействительным решение совета директоров «Спартака». Решение совета директоров о передаче полномочий господину Федуну отменено, — цитирует Завьялову ТАСС. — Соответственно, соглашение в части выплаты ему выходных пособий в сумме 400 миллионов рублей признано судом незаконным. Сейчас у «Спартака» появилось право взыскать с Газизова 88 миллионов рублей. Дело завершено, решение вступает в силу с момента оглашения его резолютивной части, но есть право подачи кассационной жалобы, которую никто не отменял».

11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» о выплате компенсации. Шамиль Газизов был назначен гендиректором «Спартака» в середине июля 2020 года и ушел в отставку в начале декабря.