Шварц высказался о матче с «Зенитом» после победы в БЕТСИТИ Кубке России

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» в РПЛ после победы над «Оренбургом» (3:0) в матче группового турнира БЕТСИТИ Кубка России.

«Игра изначально ожидалась сложной, мы понимали, что перед нами серьезный соперник. Рады, что нам достаточно быстро удалось забить первый гол. Во втором тайме хорошо отыграли в обороне, результатом нашей игры стали второй и третий мячи. Довольны, что идем дальше в Кубке.

Позволили «Оренбургу» создать несколько опасных моментов, но важный аспект, что мы оставили ворота на замке. В предыдущих играх м пропускали в концовке, так что сегодня нам было важно сохранить концентрацию и ворота в неприкосновенности.

Мы не думали об игре против «Зенита». Для нас было важно именно сегодня проявить свои лучшие качества, полностью выложиться на игре и добыть победу. Все у нас получилось. Сейчас главная задача — быстрое восстановление для подготовки к «Зениту». Мы понимаем, что нас ждет топ-игра, нам необходимо противостоять этому серьезному сопернику", — сказал Шварц.

«Динамо» набрало шесть очков и выиграло свою группу. Команда вышла в 1/8 финала Кубка.

Матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Динамо» состоится 29 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.