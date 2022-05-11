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Сегодня, 15:25

Матч «Динамо» с «Локомотивом» начнется с минуты молчания в память о Валентине Яшиной

Виктория Кравченко
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Пресс-служба «Динамо» рассказала, что церемония прощания с супругой легендарного вратаря Льва Яшина Валентиной Тимофеевной пройдет 14 мая.

Прощание состоится в 11.00 мск в траурном зале ЦКБ Управления делами Президента РФ. Похороны пройдут в 13.00 мск на Ваганьковском кладбище.

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» в память о Валентине Тимофеевне планируется начать с минуты молчания.

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