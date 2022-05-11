Журова прокомментировала возможное снятие запрета на продажу пива на стадионе

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное снятие запрета на реализацию алкогольного пива в спортивных сооружениях.

«У депутата вопрос продажи алкоголя на стадионах вызывает двоякие ощущения. Одни люди говорят: давайте перестанем спаивать народ и пишут мне благодарственные письма, даже на тему отсутствия рекламы пива. Другие же, наоборот, просят разрешить продажу и употребление пива.

Я думаю: почему на спортивной объекте должны выпивать? Мы ведь о здоровом образе жизни говорим. Но при этом понимаю, что вырученные деньги пойдут на развитие детских спортивных школ.

Все боятся, что разрешение продажи пива на стадионах поспособствует развитию законодательных лазеек о повсеместном распространении алкоголя», — приводит слова Журовой «Спорт День за Днем».

Ранее, 11 мая, стало известно, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.