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Журова прокомментировала возможное снятие запрета на продажу пива на стадионе

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала возможное снятие запрета на реализацию алкогольного пива в спортивных сооружениях.

«У депутата вопрос продажи алкоголя на стадионах вызывает двоякие ощущения. Одни люди говорят: давайте перестанем спаивать народ и пишут мне благодарственные письма, даже на тему отсутствия рекламы пива. Другие же, наоборот, просят разрешить продажу и употребление пива.
Я думаю: почему на спортивной объекте должны выпивать? Мы ведь о здоровом образе жизни говорим. Но при этом понимаю, что вырученные деньги пойдут на развитие детских спортивных школ.

Все боятся, что разрешение продажи пива на стадионах поспособствует развитию законодательных лазеек о повсеместном распространении алкоголя», — приводит слова Журовой «Спорт День за Днем».

Ранее, 11 мая, стало известно, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/svetlana-zhurova-esli-by-v-rossii-umeli-kulturno-vypivat-mozhno-bylo-by-razreshit-pivo-na-stadionakh
РПЛ
Светлана Журова
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