Анзор Кавазашвили отреагировал на отказ Матвея Сафонова переходить в «Зенит»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал «Спорту День за Днем», что думает об отказе игрока «Краснодара» Матвея Сафонова перейти в «Зенит».

Сегодня, 11 мая, инсайдер Иван Карпов сообщил, что Матвей Сафонов отказался переходить в «Зенит».

— Прав ли Сафонов, что отказал «Зениту»?

— Я считаю, что он, как воспитанник краснодарского футбола, честно поступил по отношению к своему клубу и сделал правильный выбор. Любой футболист, получающий предложение от «Зенита», сломя голову бежит туда. Во-первых, чтоб получать большие деньги, а во-вторых, чтобы сразу залететь в состав сборной России без всякой конкуренции.

— У Сафонова хорошая зарплата, и он — первый номер сборной. Получается, Матвей ничего не потерял, отказав «Зениту»?

— Он потерял чемпионское звание и, может быть, Кубок России. Сегодня наравне с «Краснодаром» за призовые места претендует больше пяти команд. «Краснодару» будет сложно стать чемпионом. Эти молодым ребятам надо еще обрасти мясом.

— Мог ли Сафонов испугаться конкуренции?

— Все возможно. У вратаря очень многое зависит от психики, в каком она у него состоянии.

В этом сезоне Сафонов провел 26 матчей за «Краснодар», пропустив 27 голов. Его контракт с быками рассчитан до лета 2023 года.