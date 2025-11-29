Матч «Акрон» — «Пари НН» будет сыгран красными мячами из-за густого тумана в Самаре

Матч 17-го тура РПЛ между «Акроном» и «Пари НН» будет сыгран специальными красными мячами, сообщает пресс-служба лиги.

Данное решение было принято главным арбитром встречи Владиславом Целовальниковым из-за густого тумана в Самаре.

Матч пройдет 29 ноября на «Солиданрность Самара Арене», начало встречи в 14.00 по московскому времени.