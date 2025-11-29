«Акрон» — «Пари НН»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Пари НН» в 17-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Джурасович, Лончар, Хосонов, Болдырев, Дзюба.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Босельи, Грулев.