«Краснодар» — «Крылья Советов»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре, начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи краснодарцев и самарцев. Ключевые события игры «Краснодар» — «Крылья Советов» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 34 очка. «Крылья Советов» набрали 17 очков. Встреча команд в первом круге завершилась победой краснодарцев со счетом 6:0.