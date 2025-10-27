Мать хоккеиста Гракуна — о том, как ее сын помог Мостовому: «Он физически и морально подавил похитителей»

Мать хоккеиста Александра Гракуна Наталья рассказала подробности происшествия, в ходе которого ее сын помог полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому избежать похищения.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября в Санкт-Петербурге. Злоумышленники пытались затащить футболиста в микроавтобус, когда тот вышел из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Гракун помог Мостовому отбиться от нападавших.

По словам матери хоккеиста, спортсмены на тот момент возвращались с тенниса.

«Спасло то, что Саша успел за секунду оценить ситуацию. Он физически и морально подавил похитителей, оставил в нокдауне. Вот они и скрылись в шоке. У Андрея, конечно, золотые ноги, он ловко смог убежать. А Саша остался на дистанции — смотрел на действия этих бандитов. Он, конечно, профессионал. Отличная реакция, отработанные движения, в свое время его чуть в бокс не переманили, но остался в хоккее», — цитирует Наталью Гракун «КП-Петербург».

На данный момент по делу о попытке похищения Мостового задержано пять человек. Адвокат Игорь Бушманов заявил «СЭ», что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее появилась информация, что заказчик похищения Мостового обещал взявшимся за это дело злоумышленникам по пять миллионов рублей в качестве вознаграждения.