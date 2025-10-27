«Ахмат» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Сочи» на матч 13-го тура чемпионата России.

Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиано, Силва, Касинтура, Жемалетдинов, Мансилья, Мелкадзе.

«Сочи»: Дюпин, Магаль, Солдатенков, Марсело, Заика, Сааведра, Васильев, Зиньковский, Игнатов, Ежов, Ильин.