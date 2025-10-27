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27 октября 2025, 17:06

Грушевский о смерти диктора ЦСКА: «Болезнь осложняла ему жизнь»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в беседе с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни диктора армейцев Игоря Плешакова.

«Конечно, я в последние годы видел, насколько ему было тяжело. Понятно, что болезнь осложняла ему жизнь. Естественно, он — любимец ЦСКА. У него такая идеальная, грамотная, чистая речь — это то, на чем я вырос. Хоть он и младше меня, но был приверженцем старой школы. Дикторы, которые раньше работали на матчах чемпионата СССР по футболу, — там были такие красивые, настоящие дикторские голоса, безупречный русский язык. Вот Игорь был продолжателем этой школы. Мы с ним иногда по окончании матча, если настроение было хорошее и победное, обменивались шутками. Добродушный, веселый и светлый человек был. Я думаю, что его долго будут вспоминать, и будет непросто любому человеку, который станет преемником Игоря, поддерживать этот красивый комментаторский голос и мощнейшую энергетику. Светлая память, дорогой Игорь», — сказал Грушевский «СЭ».

Плешаков скончался на 57-м году жизни.

Почти 25 лет он был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» во вторник, 21 октября, на кубковом матче с «Акроном» (3:2). Игру чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0) 25 октября Плешаков пропустил.

Матчу против «Пари НН» будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания.

(Арина Атясова)

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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