Грушевский о смерти диктора ЦСКА: «Болезнь осложняла ему жизнь»
Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в беседе с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни диктора армейцев Игоря Плешакова.
«Конечно, я в последние годы видел, насколько ему было тяжело. Понятно, что болезнь осложняла ему жизнь. Естественно, он — любимец ЦСКА. У него такая идеальная, грамотная, чистая речь — это то, на чем я вырос. Хоть он и младше меня, но был приверженцем старой школы. Дикторы, которые раньше работали на матчах чемпионата СССР по футболу, — там были такие красивые, настоящие дикторские голоса, безупречный русский язык. Вот Игорь был продолжателем этой школы. Мы с ним иногда по окончании матча, если настроение было хорошее и победное, обменивались шутками. Добродушный, веселый и светлый человек был. Я думаю, что его долго будут вспоминать, и будет непросто любому человеку, который станет преемником Игоря, поддерживать этот красивый комментаторский голос и мощнейшую энергетику. Светлая память, дорогой Игорь», — сказал Грушевский «СЭ».
Плешаков скончался на 57-м году жизни.
Почти 25 лет он был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» во вторник, 21 октября, на кубковом матче с «Акроном» (3:2). Игру чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0) 25 октября Плешаков пропустил.
Матчу против «Пари НН» будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания.
(Арина Атясова)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0