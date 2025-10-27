Грушевский о смерти диктора ЦСКА: «Болезнь осложняла ему жизнь»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в беседе с «СЭ» выразил соболезнования в связи с уходом из жизни диктора армейцев Игоря Плешакова.

«Конечно, я в последние годы видел, насколько ему было тяжело. Понятно, что болезнь осложняла ему жизнь. Естественно, он — любимец ЦСКА. У него такая идеальная, грамотная, чистая речь — это то, на чем я вырос. Хоть он и младше меня, но был приверженцем старой школы. Дикторы, которые раньше работали на матчах чемпионата СССР по футболу, — там были такие красивые, настоящие дикторские голоса, безупречный русский язык. Вот Игорь был продолжателем этой школы. Мы с ним иногда по окончании матча, если настроение было хорошее и победное, обменивались шутками. Добродушный, веселый и светлый человек был. Я думаю, что его долго будут вспоминать, и будет непросто любому человеку, который станет преемником Игоря, поддерживать этот красивый комментаторский голос и мощнейшую энергетику. Светлая память, дорогой Игорь», — сказал Грушевский «СЭ».

Плешаков скончался на 57-м году жизни.

Почти 25 лет он был голосом стадиона армейцев. Последний раз он работал на «ВЭБ Арене» во вторник, 21 октября, на кубковом матче с «Акроном» (3:2). Игру чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0) 25 октября Плешаков пропустил.

Матчу против «Пари НН» будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания.

(Арина Атясова)